Eccellenza: trasferta insidiosa per la Polisportiva Santa Maria

Il diciannovesimo turno di Eccellenza regionale, nel girone B, vedrà soli due anticipi nelle gare del sabato. Il Castel S.Giorgio sfiderà, in un match d’alta classifica, il Grotta, mentre nei bassi fondi l’Eclanese ospita il Sant’Agnello. Più corposo sarà il palinsesto domenicale, con ben sette sfide in programma. Ben tre gli scontri salvezza, con tre salernitane in trasferta: una rinvigorita Alfaterna farà visita al Vico Equense. un ritrovato Faiano alla Virtus Avellino, mentre una Battipagliese in affanno al Lioni, Il Buccino Volcei, infine, cercherà di restare a ridosso della zona play-off sul campo dell’Angri.I tre big match Completano il quadro domenicale il derby irpino tra Audax Cervinara e Vis Ariano e le gare lontano dalle mura amiche delle due formazioni battistrada. La Polisportiva Santa Maria sarà impegnata sul campo della Scafatese, mentre la Palmese su quello del Costa d’Amalfi, fresca finalista di Coppa Italia.

Turno numero 19 girone B Eccellenza

11-01-2020 Castel San Giorgio vs Grotta

12-01-2020 Eclanese vs Sant’Agnello

12-01-2020 Virtus Avellino vs Faiano

12-01-2020 Vico Equense vs Alfaterna

12-01-2020 Lioni vs Battipagliese

12-01-2020 Vis Ariano Accadia vs Audax Cervinara

12-01-2020 Angri vs Volcei Buccino

12-01-2020 Costa d’Amalfi vs Palmese

12-01-2020 Scafatese vs Polisportiva Santa Maria