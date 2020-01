Caselle in Pittari, ok ai collegamenti per l’Università

A seguito delle azioni amministrative intraprese dal Comune di Caselle in Pittari presso la Regione, nell’ambito del Piano Regionale Straordinario Mobilità Studenti, a far data dal 13 gennaio 2020, sarà attivata una fermata bus giornaliera (da Lunedì a Venerdì) a Caselle in Pittari (servizio svolto dalla Società Autolinee Eredi Lamanna) diretta all’Università degli Studi Salerno (con fermate a Lancusi e Fisciano).

La partenza è alle ORE 10.20 ed arrivo alle ore 12.10 (con possibilità poi di proseguire successivamente anche per Salerno e Napoli).

“Un servizio utile realizzato per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti universitari. Un servizio importante messo a disposizione dei tanti giovani che avevano sempre manifestato la necessità di raggiungere la Sede Università di Salerno direttamente E senza dover sostenere incresciosi vari spostamenti (in treno come in bus), che creavano evidenti disagi. Un risultato positivo e straordinario conseguito dall’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, a sostegno degli studenti, che finalmente dalla prossima settimana non avranno più grosse difficoltà e disagi a raggiungere la sede universitaria ogni giorno e anche in un orario appropriato”, dicono da palazzo di città.