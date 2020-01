Capaccio: serviranno 100mila euro per installare la cupola geodetica a Licinella

Dopo l’ok all’installazione di un cupola geodetica a Gromola arriva il via libera del Comune di Capaccio Paestum anche al posizionamento di una seconda struttura in località Licinella. L’Ente ha stimato una spesa di circa 100mila euro per la sua installazione. Avviato già l’iter progettuale con il via libera allo studio di fattibilità tecnica-economica.

L’amministrazione comunale, ora, punta ad ottenere fondi per procedere al suo posizionamento. Spetterà al sindaco Franco Alfieri individuare eventuali risorse. La cupola geodetica che arriverà tra Licinella e Torre di Mare è una delle tre acquistate dal Comune negli anni scorsi per la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

Il costo complessivo fu di oltre 600mila euro. Ormai dismesse da tempo, due troveranno collocazione a Licinella e Gromola (quest’ultima a servizio anche della scuola), per la terza si sta ancora lavorando.