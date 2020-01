Capaccio Paestum: oltre 100mila euro per le strade

CAPACCIO PAESTUM. Buone notizie per i cittadini capaccesi. Il Comune ha deciso di investire oltre 115mila euro per il miglioramento della viabilità. Una prima cifra pari a poco meno di 18 mila euro servirà per interventi di manutenzione su vari tratti stradali del paese. Si tratta di interventi tampone finalizzati alla sistemazione di buche e avvallamenti presenti nei tratti più compromessi.

La cifra più ingente, invece, ammonta a poco meno di 100mila euro e serviranno per il ripristino e la messa in sicurezza di via Capaccio Paestum, l’arteria che collega l’area archeologica con il Capoluogo.

Da tempo i cittadini chiedevano interventi di manutenzione del territorio comunale e in particolare di messa in sicurezza e ripristino delle strade. Le piogge delle ultime settimane hanno acuito le criticità già esistenti.