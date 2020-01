Capaccio, la proposta: dei pontili lungo la costa

CAPACCIO PAESTUM. Dei pontili lungo la costa per favorire l’attracco e la sosta delle imbarcazioni. E’ quanto ha in mente l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri. Tale proposta è inserita in un quadro di attività e programmazione più generale, finalizzata al miglioramento dell’offerta turistica della città.

A tal proposito l’esecutivo ha deciso di formulare un apposito atto di indirizzo all’ufficio Lavori Pubblici affinché venga redatto un progetto per l’installazione dei pontili lungo la costa.