Agropoli, finisce lo sciopero: studenti del “Gatto” tornano in classe

AGROPOLI. Gli studenti del liceo “Alfonso Gatto” torneranno regolarmente a scuola. La decisione è arrivata in seguito all’incontro che si è tenuto questa mattina tra la dirigente Anna Vassallo e i funzionari della provincia di Salerno, l’Ente competente per l’edificio scolastico. Da Palazzo Sant’Agostino sono arrivate le rassicurazioni che vi saranno interventi sull’impianto di riscaldamento che consentiranno di renderlo più funzionale: si garantirà un’accensione per un periodo di tempo maggiore ed una temperatura più elevata.

In questo modo si eviteranno i disagi che si segnalano ormai da tempo. L’impianto esistente, infatti, appare inadeguato a riscaldare l’edificio. Per poter raggiungere la temperatura ideale è necessaria una accensione prolungata; ciò, però, comporta anche maggiori spese in termini di consumi. Ecco allora che al ritorno in classe dopo la pausa natalizia, gli studenti si erano trovati a fare i conti con il freddo.

Nella giornata di ieri la scelta di non entrare in seguito ad un sopralluogo che aveva confermato le basse temperature nelle aule, vicine ai 10°. Già oggi, però, la situazione era migliorata, nonostante i liceali avessero comunque deciso di non entrare a scuola in attesa dell’incontro programmato in Provincia. Domani si tornerà regolarmente in classe.