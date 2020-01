Torre di Paestum, strade “groviera”: la denuncia dei residenti

CAPACCIO PAESTUM. Interventi per la viabilità a Torre di Paestum. E’ quanto chiedono i residenti della contrada capaccese. In diverse strade si segnala la presenza di buche che in alcuni casi diventano vere e proprie voragini. Malcontento tra i cittadini che da tempo chiedono interventi. «Sono mesi che ci troviamo in questa situazione. I problemi c’erano già con la precedente amministrazione», dice un residente. «Sia le strade centrali che quelle periferiche necessitano di interventi di manutenzione, speriamo in un intervento del sindaco», aggiunge.

Insomma il problema si presenta da tempo ma fin ora non c’è stato alcun intervento e con le piogge delle ultime settimane la situazione è anche peggiorata. «In alcuni casi non si tratta di semplici buche ma di voragini. Percorrendo queste strade con un’auto si rischia anche di danneggiarla. Bastarebbero delle toppe almeno per limitare il problema». L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, sta già programmando interventi per la viabilità sul territorio comunale, tuttavia il problema della viabilità riguarda diverse località, non soltanto Torre di Paestum.

In alcuni casi in seguito ad una serie di lavori che hanno richiesto degli scavi le strade sono state riparate solo sommariamente e non riasfaltate per intero.