Torna il premio letterario Roccagloriosa

Torna per l’ottava edizione il premio letterario Roccagloriosa. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Onlus Effetto Donna. Il premio è diretta al poesie e racconti. Sei le sezioni, più una settima speciale intitolata ad Antonio Caruso:

Sezione A) Poesia a tema libero

Sezione B) Poesia con tema “La donna”

Sezione C) Racconti brevi (max 10 cartelle da 30 righe e 60 battute ciascuna, carattere times new roman dimensione 12) a tema libero

Sezione D) Racconti brevi (max 10 cartelle da 30 righe e 60 battute ciascuna, carattere times new roman dimensione 12) con tema “La donna”

Sezione E) Poesia tema libero – Giovani fino ai 18 anni

Sezione F) Racconti tema libero (max 10 cartelle da 30 righe e 60 battute ciascuna, carattere times new roman dimensione 12)– Giovani fino ai 18 anni

Sezione Speciale “Antonio Caruso”, riservata ad opere di poesia e narrativa, aventi come tema “il Coraggio”

Ogni autore può partecipare con un’opera per sezione. Per le prime tre è richiesta una quota di partecipazione di euro 5 (cinque euro) per sezione, da versarsi, tramite bollettino postale sul c.c.p. 1018226926 intestato a Associazione “Effetto Donna” Via San Cataldo, 84060 Roccagloriosa (SA) o bonifico (IBAN: IT08N0760115200001018226926) o tramite paypal all’indirizzo associazioneeffettodonna@gmail.com. La quota può anche essere spedita in busta chiusa all’indirizzo dell’associazione. In tal caso l’organizzazione non si assume responsabilità per eventuale smarrimento. La partecipazione alle sezioni E) e F), dedicate agli under 18, e alla sezione speciale “Antonio Caruso è completamente gratuita. Per inviare le proprie composizioni c’è tempo fino al 31 marzo 2020. Gli invii dovranno essere effettuati a mezzo posta o e-mail, rispettivamente ai seguenti recapiti:

via lettera – Nardo Anna Maria Felicia – Premio Letterario “Roccagloriosa” – Corso Umberto I, 58 – 84060 Roccagloriosa (SA)

via e-mail – associazioneeffettodonna@gmail.com (attenzione alla doppia “e” nell’indirizzo mail), riportando nell’oggetto “PARTECIPAZIONE PREMIO ROCCAGLORIOSA”.

Per le opere inviate a mezzo posta, si dovranno presentare 2 copie, una anonima, l’altra contenente le generalita’ e l’indirizzo, numero telefonico e e-mail dell’autore.

Per le opere inviate via mail, oltre al file contenente l’opera anonima, alla mail dovrà essere allegato un ulteriore file contenente le generalita’ e i recapiti dell’autore.

La partecipazione implica l’accettazione del trattamento dei propri dati personali. L’organizzazione si riserva, altresì, di pubblicare le opere finaliste nell’antologia del Premio. A giudicare le opere una Giuria popolare, la quale sceglierà una rosa di finalisti. Durante la serata di premiazione, che si terrà entro la prima metà di luglio 2020, nel suggestivo borgo di Roccagloriosa, una Giuria qualificata decreterà i primi tre classificati per ogni sezione. Il Giudizio di entrambe le Giurie è inappellabile. I Finalisti saranno per tempo avvisati per lettera o telefonicamente, a cura dell’Organizzazione. I primi tre classificati di ogni sezione dovranno ritirare il premio personalmente o tramite delegato di fiducia.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’organizzazione del Premio ai numeri 3291513164 – 3668179630 o via mail all’indirizzo associazioneeffettodonna@gmail.com