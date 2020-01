Nuova impresa per la cilentana Simona Ridolfi

Simona Ridolfi, la presidentessa dell’Associazione La Via Silente, è pronta per realizzare una nuova impresa. Infatti il 10 gennaio dal Cilento partirà per la Patagonia in America Latina e la percorrerà in bicicletta.

Per cinque mesi Simona lascerà il suo lavoro di insegnante per perseguire il suo sogno che aveva fin da bambina. Lei ci tiene a precisare che anche se lascerà fisicamente la scuola, rimarrà in contatto, attraverso i social, con i suoi alunni con i quali ha parlato e programmato insieme il viaggio.

“Ho bisogno di ritrovare un rapporto esclusivo con la natura e la Patagonia è uno dei luoghi più incontaminati” spiega Simona.

L’obiettivo della cilentana è quello di migliorare il suo curriculum da viaggiatrice, di arricchirsi da tanti punti di vista e soprattutto di affrontare le sue paure che la aiuteranno a crescere.

La data del rientro è prevista per maggio, ma il biglietto del ritorno non è stato ancora fatto, quindi probabilmente il suo viaggio potrebbe essere prolungato.