Nuoto: Metasport verso la quarta tappa del Campionato Regionale Campano CSI

Dopo la lunga sosta dovuta alle festività natalizie e, archiviata la trasferta di Caserta, i ragazzi di Mister Marmo sono pronti ad affrontare la prossima gara che li vedrà impegnati, domenica 12 gennaio a Monterusciello (NA), per una quarta giornata di un Campionato Regionale sempre più intenso.

Una tappa importante per gli atleti che, scongiurata la chiusura del Centro Sportivo Meridionale grazie all’intervento della Regione Campania la quale, ha destinato la somma di 300mila euro agli impianti di San Rufo, si sono preparati con la solita tenacia per nuotare da protagonisti in terra Napoletana.

La quarta giornata vedrà, come al solito, ai nastri di partenza tutte le categorie, dagli Esordienti C, ai Master che gareggeranno nelle seguenti discipline:

50 dorso, 100 stile libero, 100 rana, 100 farfalla, 200 misti, 4×50 stile libero.

L’ appuntamento dunque è per domenica 12 gennaio presso la piscina Sporting Club Flegreo di Monterusciello a partire dalle ore 9.