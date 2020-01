La Salernitana in ritiro a Paestum. I granata tornano nella città dei templi in vista della ripresa del campionato, in programma il 19 gennaio. In questa data la formazione di mister Ventura affronterà il Pescara. La Salernitana questa mattina comincerà gli allenamenti dopo la lunga sosta. Appuntamento alle ore 10, prima di partire per Paestum.

Contro il Pescara squalificati per un turno e, quindi, assenti allo start della seconda parte di torneo Francesco Di Tacchio, Antreas Karo e Sofian Kiyine e sono assenze non di poco conto per l’undici iniziale.

All’Adriatico, contro i delfini (in ritiro per tutta la settimana a Città Sant’Angelo, in provincia), la Salernitana si presenterà senza tre certezze della formazione tipo, schierata da Ventura lungo la prima parte della stagione.