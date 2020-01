Laurito: obiettivo rifiuti 0, arriva compostiera di comunità

LAURITO. Presto il comune cilentano avrà una compostiera di comunità. Lo ha reso noto il sindaco di Laurito, Vincenzo Speranza. La compostiera di comunità arriverà grazie ad un contributo della Regione Campania che due anni fa avviò l’iter per permettere l’installazione di impianti sul territorio. Ciò nell’ambito di un programma straordinario finalizzato allo sviluppo e all’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica di rifiuti. Alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Campania per la localizzazione e la fornitura degli impianti avevano risposto diversi enti, tra cui Laurito.

“Tra qualche giorno sarà consegnata al Comune di Laurito la compostiera di comunità, ottenuta grazie ad un finanziamento della Regione Campania – ha spiegato il sindaco Speranza – Con l’aiuto delle famiglie di Laurito, che già fanno il compostaggio domestico utilizzando le compostiere consegnate nel 2013, puntiamo a ridurre del 90% la quantità di umido prodotto dalla raccolta differenziata, con conseguente risparmio dei costi di smaltimento”.

Le compostiere di comunità non producono odori, né scarti che non siano rappresentati come compost utilizzabile in agricoltura e nel giardinaggio. L’acquisto è a carico della Regione Campania.