Coppa Italia: Polisportiva alla ricerca dell’impresa con il Costa d’Amalfi

Mercoledi in campo per Polisportiva Santa Maria e Costa d’Amalfi, impegnate nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia regionale. Le due formazioni si ritroveranno opposte, per la terza volta in stagione. L’ultimo precedente terminò 4-1 per i cilentani, nel match del 29 dicembre, gara valevole per il l’ultima giornata del torneo d’Eccellenza.



Nella sfida d’andata di Coppa Italia, disputata l’11 dicembre, invece fù il Costa d’Amalfi, guidato dal tecnico Ferullo, ad imporsi tra le mura amiche con un perentorio 3-0, maturato dopo lo 0-0 del primo tempo. Domani allo stadio “Carrano” alle ore 14:30 si incroceranno nuovamente le due formazioni iscritte nel gruppo B del massimo campionato regionale dilettantistico.



Difficile quindi per i cilentani centrare il pass valido per la finalissima, obiettivo più alla portata, dopo i primi 90 minuti, per il sodalizio amalfitano. Chi passa il turno affronterà la vincente dello scontro tra Puteolana e Afragolese, le due semifinaliste, del raggruppamento A, rimaste ancora in corsa. Una delle quattro squadre succederà nel palmares della manifestazione all’Audax Cervinara, team vincente nella Coppa Italia regionale della passata stagione.