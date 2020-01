Campagna, camion si ribalta: paura per il conducente

Attimi di paura questa mattina a Campagna, nei pressi dello svincolo autostradale. Per cause ancora in corso di accertamento un camion si è ribaltato. L’autista ne ha perso il controllo andando ad impattare prima contro una centralina della corrente e contro un muretto e poi ribaltandosi su un fianco.

Sul posto l’intervento dei sanitari del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il ferito dal veicolo.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11.