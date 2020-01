3 Hotel per scoprire il Cilento da provare almeno una volta nella vita

Chi decide di trascorrere le vacanze in questo paradiso terrestre, ama a dismisura la natura e le sue bellezze, ama il mare e ama l’aria pulita.

Parliamo infatti di un punto della Campania che ancora oggi vanta zone dislocate qui e lì prive di elementi antropici, ma ancora del tutto verdeggianti, allo stato brado.

Il Cilento si ama subito, per quegli elementi ambientali e paesaggistico che favoriscono la creazione di un’atmosfera naturale, libera da smog, stress e traffico di città.

Parliamo di una terra leggendaria, in cui aleggiano storie e miti da approfondire, come la storia delle sirene o quella del nocchiero Palinuro di virgiliana memoria. Trattandosi poi di una località campana non possono mancare le antiche tradizioni tipiche del folklore locale che ancora oggi sono vive in ognuno dei paesi del Cilento.

Indimenticabile è il legame che la popolazione vive con la religione, nonché l’intramontabile amore per la cucina. Non a caso infatti la Dieta Mediterranea è nata proprio a Pioppi, nel Cilento.

Se il Cilento ha tutto questo da offrire e molto altro ancora, allora è giunto il momento di prenotare una vacanza in questa terra meravigliosa.

Ma dove pernottare?

A tal proposito ci sono ben tre hotel che meritano di essere presi in considerazione per regalarsi una coccola in questa terra meravigliosa.

Qui di seguito troverai 3 meravigliosi hotel, raccomandati dal team di alloggionline.com, un portale turistico specializzato nello scovare hotel particolari e suggestivi, perfetti se desideri scoprire il Cilento.

Park hotel Cilento

Il primo hotel degno di menzione è il Park Hotel Cilento.

Non si tratta della solita plastica struttura, ma di un hotel a conduzione familiare, in cui le offerte e le proposte ai clienti non mancano mai. Questi ultimi vengono trattato come parte integrante di questa grande famiglia, per cui vengono messi a loro disposizione tantissimi servizi accessori, oltre quelli principali.

Tutte le camere sono circondate da un parco ricco di alberi secolari di ulivo, ma al contempo distano appena 400 metri dal mare. Breve anche la distanza dal centro abitato del paese Marina di Camerota, che in fatto di attrattive turistiche, anche e soprattutto per i giovani, ha molto da offrire.

Pernottare in questo hotel vuol dire avere a che fare con un personale sempre sorridente che si pone a servizio del cliente e cerca di donar lui ogni agio possibile durante tutto l’arco del soggiorno.

Per gli amanti dell’ozio e del relax, è doveroso sottolineare che la piscina di cui è dotato l’Hotel ha la vasca idromassaggio con annesso solarium.

Le serate tranquille possono essere trascorse all’interno del ristorante, dove grazie alle mani esperte degli chef, avremo modo di gustare i classici piatti della cultura cilentana. E a proposito di cucina, persino la colazione è fatta di bontà caserecce, proprio come fossimo a casa nostra.

Il locale non chiude mai nell’arco dell’anno, per questo vale la pena considerarlo come un rifugio ideale per staccare la spina e per riscoprire un amore ormai troppe volte perduto verso elementi naturali come mare e colline.

Il Forno Antico Hotel

Il Forno Antico Hotel è un altro locale degno di essere preso in considerazione da tutti coloro che hanno deciso di scoprire le bellezze del Cilento. Leggendo qua e là le recensioni di chi ha già fatto questa esperienza, appare evidente la qualità discreta del servizio in camera, oltre alla cura appropriata per il deposito bagagli e l’offerta includa del terrazzo solarium dove trascorrere le proprie ore di relax.

Gli ospiti vengono accolti con garbo e gentilezza e vengono invitati dallo staff a godere a pieno di ogni servizio proposto. Ricordiamo infatti che è possibile godere della piscina e di ogni altro confort che si scoprirà passo dopo passo in sede.

L’Hotel è perfetto soprattutto per coloro che hanno deciso di visitare la Chiesa di Sant’Eufemia, poco distante dalla struttura (anzi raggiungibile facilmente a piedi). Giusto per non farsi mancare la cultura nella propria vacanza.

Oleandri Resort Hotel

L’Oleandri Resort Hotel è l’ultimo, ma non meno importante albergo consigliato per vivere a 360 gradi una bella avventura nel Cilento. Si tratta di una struttura peculiare che va proprio incontro ai bisogni degli ospiti/turisti e insegna loro ad apprezzare, anzi ad amare, le bellezze cilentane.

È un albergo ideale sia per le coppie, dunque per gli adulti, sia per un’intera famiglia, in quanto in grafo di incantare anche i più piccoli. È immerso infatti nel pieno della vegetazione cilentana, tant’è che chi ha soggiornato qui, non dimentica mai di sottolineare quanto possa essere considerato una vera e propria oasi del benessere.

È posizionato strategicamente, in quanto poco distante dal complesso archeologico di Paestum e a soli 300 metri dal mare. In questo modo si possono alternare momenti di ozio in spiaggia, ad ore di conoscenza e cultura alla scoperta dell’architettura greco-romana.

L’Oleandri Resort Hotel è poi ben collegato con la costiera amalfitana. Positano, Amalfi, Capri, possono essere scoperti con tanto ardore da coloro che hanno deciso di portare a casa una indimenticabile esperienza nel mediterraneo.