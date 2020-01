Casal Velino: bando per il restyling del campo sportivo

Il Comune di Casal Velino, con a capo il Sindaco Silvia Pisapia, ha pubblicato il bando di gara mediante procedura aperta per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del campo da calcio di Vallo Scalo, in località Mortella, del costo complessivo di circa 153 mila euro.

L’opera era stata candidata a finanziamento dall’Amministrazione separata dei Beni Demaniali di Acquavella, all’avviso “Sport e Periferie” del Coni; l’appalto avverrà tramite la centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni Velini, di cui Casal Velino è capofila.

La procedura si svolge in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house “Asmel cons. s.c. a r.l.”, raggiungibile al sito internet: www.asmecomm.it, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il 30 gennaio 2020 alle ore 12.00.

Il campo sportivo di Vallo Scalo è stato realizzato nei primi anni 80 ed è utilizzato da sempre dalla squadra di calcio locale. Lo stato di conservazione degli spogliatoi risulta discreto, il manto erboso non vanta di un drenaggio ottimale, alcuni dei muretti di contenimento su cui è posizionata la recinzione del campo sono franati, l’area destinata al parcheggio delle autovetture non è adeguatamente strutturata, gli spalti sono posti dietro una delle porte non privilegiando la visione del gioco.Obiettivo del progetto è provvedere al ripristino della recinzione, del manto erboso, dell’illuminazione, alla realizzazione di un impianto d’acqua calda ad energia solare, di un impianto di videosorveglianza, di spalti e parcheggio.