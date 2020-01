Accordo Parco – Consac: erogatori di acqua potabile nelle scuole

VALLO DELLA LUCANIA. Un accordo tra Parco e Consac per promuovere azioni volte alla tutela dell’ambiente, del territorio e del mare mediante attività di sensibilizzazione ed informazione presso gli istituti scolastici, ma non solo. L’obiettivo è in particolare quello di proseguire nella realizzazione delle attività già avviate col progetto “Acqua Si…Ma plastic free”, attraverso l’installazione di erogatori di acqua potabile presso gli istituti scolastici dei Comuni che aderiranno ad un protocollo con i due enti.

Per tale iniziativa il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni investirà 100mila euro. Consac garantirà l’installazione degli erogatori di acqua potabile gratuitamente mentre i singoli comuni potranno partecipare all’implementazione del progetto mediante un contributo di 500 euro da corrispondere per ciascun plesso scolastico.

Nei mesi scorsi l’Ente Parco e la società che gestisce la rete idrica in gran parte dei comuni del Cilento, Vallo di Diano e Golfo di Policastro avevano distribuito nelle scuole delle borracce in alluminio, per promuovere la riduzione della plastica.