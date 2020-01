Salento: ok al restyling di piazza Municipio

L’amministrazione comunale di Salento approva il progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento della fruibilità e dell’arredo urbano di piazza Municipio.

Nello specifico saranno effettuati gli interventi seguenti:

eliminazione di quattro alberi posizionati al centro della piazza;

rimozione dei tre pali della pubblica illuminazione, posti sul lato destri della Piazza, con rimessa in opera di un palo, da posizionare a ridosso della panchina in pietra lato Casa comunale;

posa in opera di tre mensole, da posizionarsi sul muro della chiesa “Santa Barbara”;

sostituzione punti luce all’interno degli 8 corpi illuminati, sia su un braccio che su palo, con piastre a led, per migliorarne la luminosità;

posa in opera di due panchine in ferro circolari, da posizionare intorno ai due alberi posti al lato dell’ingresso alla Casa comunale;

piantumazione di circa 50 alberi alla località Tempetella, sia a margine di via Pellettieri che nell’area “impianti sportivi comunali”, che andranno a sopperire le due piante di acacie presenti in piazza Municipio.

La Piazza Municipio in Salento rappresenta l’unico punto di ritrovo per ogni tipo di manifestazione, sia religiose che civili. Con l’afflusso di gente che partecipa alle varie manifestazioni, la piazza, risulta eccessivamente piccola e da migliorare.

L’importo del progetto è di circa 6 mila euro, in particolare circa 4 mila euro per interventi relativi alla pubblica illuminazione e circa 2 mila euro per l’arredo urbano. Il progetto sarà finanziato in parte attraverso le economie scaturite dal progetto “realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione Tempetella” e per un’altra parte con i fondi comunali.