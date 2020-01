Una seconda vita per l’albero di Natale: l’iniziativa parte da Camerota

Tra poche ore bisognerà spogliare l’albero di Natale dagli addobbi natalizi e vedremo come ogni anno abeti ed altre piante tipiche di questo periodo abbandonate lungo le strade. Quest’anno parte da Camerota l’idea di alcuni giovani volontari di recuperare l’albero che si ha intenzione di buttare via e ripiantarlo creando delle aree verdi che potranno essere curate anche dai bambini del paese.

Un un “gioco” costruttivo che regala gioia ai piccoli giardinieri ed ossigeno al territorio. Questa iniziativa potrebbe essere adottata in qualunque zona, una iniziativa da non sottovalutare. Chi volesse dare una seconda vita all’abete che ha addobbato per il Natale contatti il numero 3477352932 per concordare il ritiro.

Nelle scorse settimane anche il Comune di Ispani ha avviato una campagna di sensibilizzazione invitando a recuperare gli abeti naturali utilizzati per Natale.