Piaggine, investito 85enne: è in prognosi riservata

PIAGGINE. E’ in prognosi riservata l’anziano 85enne investito lo scorso 1 gennaio. Ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania in reparto di rianimazione, le sue condizioni destano gravi preoccupazioni. L’incidente è avvenuto intorno al tardo pomeriggio del 1 gennaio in via Madonna delle Grazie, il giovane automobilista si è fermato a prestare immediatamente soccorso.

L’anziano era appena uscito dalla casa della figlia quando l’auto lo ha colto in pieno.

Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri della locale stazione.