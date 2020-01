Dalla Cattedrale di Vallo della Lucania domani la Messa in diretta su Rai Uno

Domani, 5 gennaio 2020, dalla Cattedrale di San Pantaleone di Vallo della Lucania, sarà trasmessa la Santa Messa domenicale in diretta su Rai Uno a partire dalle ore 10.55. La S.Messa sarà presieduta da S.Ecc. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

La regia è affidata a Michele Totaro mentre il commento ad Elena Bolasco. La trasmissione, realizzata grazie alla disponibilità dei parroci di Vallo della Lucania, è a cura dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Collabora alla preparazione della Messa l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali.

Negli ultimi anni numerose volte la Celebrazione domenicale è stata mandata in onda da parrocchie della Diocesi: Teggiano, Policastro Bussentino, Lentiscosa, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula e Sapri. La Santa Messa rappresenta anche l’occasione per mostrare in diretta Rai le bellezze del territorio