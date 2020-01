A Piaggine la “Strabefana”

PIAGGINE. Strabefana 2020, I edizione. Una passeggiata alla riscoperta della tradizione cilentana, nel giorno dell’Epifania. L’associazione “Una Giornata PER il Cuore”, con il patrocinio e contributo del Comune, ha organizzato, per grandi e piccini, la giornata che offre alle esigenze crescenti nelle giovani generazioni la possibilità di riscoperta delle proprie radici culturali, ma anche della valorizzazione delle risorse dei settori produttivi del proprio territorio (agricoltura, artigianato).

Durante l’iniziativa si assisterà alla passeggiata per le strade del paese in costume da befana e verrà distribuito tutto l’occorrente per essere una befana autentica e originale.

La giornata sarà arricchita da balli, giochi e falò, karaoke, e dolcetti distribuiti gratuitamente. Una ricorrenza, quella della Epifania, che da sempre rappresenta uno degli eventi preferito dai bambini.. e non solo.