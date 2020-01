Cinema: la programmazione nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

E’ in arrivo il weekend! Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in questi giorni. Ecco i film in proiezione questo fine settimana.

Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli

Dal 3 al 9 gennaio ore 17:00, 19:30 e 22:00

TOLO TOLO

Non compreso dalla madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.

Cineteatro La Provvidenza – Vallo della Lucania

Fino al 6 gennaio ore 17:00, 19:15 e 21:30

TOLO TOLO

Cineteatro Ferrari – Sapri

Dal 3 al 9 gennaio ore 17:30, 19:30 e 21:30

TOLO TOLO

Cineteatro Tempio del Popolo – Policastro Bussentino

Dal 3 al 9 gennaio: giorni feriali ore 19:15 e 21:30; sabato e giorni festivi 17:00, 19:15 e 21:30

TOLO TOLO

Cinema Adriano – Sala Consilina

Fino all’8 gennaio ore 17:00, 19:00, 21:00 e 22:45

TOLO TOLO

Cinema Family – Polla

Fino al 7 gennaio ore 16:00 e 18:05

JUMANJI – THE NEXT LEVEL

Quando un ragazzo si è trovato nel corpo di The Rock, ha vissuto incredibili avventure ed è stato pure con una ragazza nel corpo di Karen Gillan, come può la sua vita tornare alla normalità, all’asma e a un deprimente lavoro in un drugstore? Infatti Spencer è depresso, anche se per Natale è ritornato a casa e sta per rivedere i suoi amici. Suo nonno lo sprona a fare qualcosa della sua vita, dicendogli che invecchiando non farà che peggiorare, e così Spencer cerca un’iniezione di fiducia in se stesso nel gioco magico Jumanji, dove le cose però non vanno come sperava. I suoi amici, per aiutarlo, lo raggiungeranno, ma il gioco è guasto e così vi finiscono intrappolati anche il nonno di Spencer e il suo ex socio Milo.

Fino al 7 gennaio ore 17:00, 17:15, 18:50,19:00, 20:30, 20:45, 22:15 e 22:30

TOLO TOLO

Fino al 7 gennaio ore 20:05 e 22:05

IL PRIMO NATALE

Salvo è un ladro di arte sacra che si professa ateo. Padre Valentino invece crede fortemente nella preghiera e… nel presepe. Quando il primo tenta il furto della preziosa statua del bambino Gesù e il secondo lo scopre, l’inseguimento ha come esito un salto temporale. I due si ritrovano nella Palestina dell’anno zero dove Gesù sta per nascere.