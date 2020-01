Castellabate, presto il polo scolastico sarà realtà

CASTELLABATE. Aggiudicato l’appalto per la realizzazione del nuovo polo scolastico sportivo che sorgerà in via Palatucci. Ad eseguire le opere una ditta salernitana. Si conclude così un iter che era stato avviato già nel 2015 con l’approvazione del progetto preliminare; nel 2018 la svolta con il finanziamento da parte del Miur per l’opera. La scorsa primavera l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo che ha consentito di procedere alla gara d’appalto ed ora all’avvio delle opere.

L’importanza del Polo Scolastico

Il polo scolastico permetterà di accogliere in un unico plesso la scuola materna, quella primaria e quella secondaria, la mensa per gli alunni, un giardino ricreativo e un orto botanico, ma anche un palazzetto dello sport.

Un grande intervento che punta anche alla riqualificazione di un’area della località Sant’Andrea di Santa Maria. Il finanziamento del Ministero ammonta a 4,5 milioni di euro.

Le polemiche

La realizzazione del polo scolastico è stata accompagnata da molte polemiche. Qualcuno riteneva necessario che il Comune mettesse mano agli edifici esistenti, garantendone l’adeguata manutenzione, anziché procedere a realizzare un nuovo plesso.

Lo scorso ottobre, poi, ad essere criticato da parte della minoranza fu la commissione di gara. La minoranza ne contestò la composizione (leggi qui)