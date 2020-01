Promozione: squadre in campo dopo 20 giorni

Tornano in campo dopo una lunga pausa le formazioni impegnate nel torneo di Promozione regionale. l’ultima giornata del 2019 è stata giocata, infatti, lo scorso 15 dicembre.

La capolista Virtus Cilento del tecnico Castiello riparte, tra le mura amiche dello stadio “Ardisani”, contro la Giffonese. Impegni in trasferta per Calpazio e Salernum Baronissi: gara sulla carta agevole, sempre di domenica, per i capaccesi attesi dalla Rocchese, mentre il Salernum, sabato, sarà di scena a Positano.

Domenica il Palomonte riceve il Centro Storico, l’Herajon proverà a rilanciarsi contro l’ostico Sporting Pontecagnano, il Giffoni Sei Casali, invece, ospita la Sanseverinese. Chiudono il quadro, sabato, gli incroci tra Sarnese-San Marzano e Coperchia-Temeraria.

PROSSIMO TURNO

Rocchese-Calpazio

Virtus Cilento-Giffonese

Real Palomonte-Centro Storico

Sarnese-San Marzano

San Vito Positano-Salernum Baronissi

Giffoni Sei Casali-Sanseverinese

Audax Herajon-Sporting Pontecagnano

Honveed Coperchia-Temeraria

CLASSIFICA

Virtus Cilento 37; Salernum 35; Calpazio 32; Sporting Pontecagnano 30, San Marzano 27; Giffoni Sei Casali 24; Centro Storico 20; Temeraria, Sanseverinese, Giffonese 18; San Vito Positano 17; Sarnese 16; Honveed Coperchia 14; Real Palomonte 13; Rocchese 12; Audax Herajon 5.