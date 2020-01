Capaccio Paestum, nel bilancio di previsione 1 milione e mezzo per la manutenzione

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, che si è tenuta il 30 dicembre, è stato approvato il bilancio di previsione per il 2020. «Non è un bilancio fotocopia dello scorso anno. – ha precisato il sindaco Franco Alfieri introducendo la sua relazione – È totalmente diverso, è un bilancio che prevede risorse importanti per la manutenzione straordinaria. «Prima per la manutenzione c’erano decine di capitoli, ora abbiamo individuato quattro macroaree: manutenzione dell’edilizia scolastica, manutenzione della viabilità, manutenzione degli immobili e manutenzione della rete idrica e fognaria. Con una disponibilità per la manutenzione straordinaria di 1 milione e mezzo di euro».

È un bilancio con un incremento rispetto allo scorso anni di 2 milioni di euro. Un incremento dovuto anche all’aumento delle contravvenzione per le infrazioni del codice della strada i cui proventi verranno reinvestiti sulla sicurezza. Un incremento che s’intende effettuare, già a partire dalla prossima estate, anche grazie all’attivazione dei parcheggi a pagamento a monte della pineta sulla fascia litoranea.

Alfieri ha parlato anche dei lavoratori della Paistom, ha un futuro più stabile per loro e dei nuovi compiti che verranno affidati alla società in house che già gestisce la piscina comunale.

Non è previsto nessun aumento delle aliquote imu, tasi e tari che rimarranno uguali allo scorso anno sia per i cittadini che per le imprese.

«Abbiamo concluso questo anno nel modo migliore, con l’approvazione del bilancio 2020 – ha terminato il primo cittadino – È un bilancio che pone le basi a cose importanti, seppure semplici. Ma la gente ci ha chiesto proprio la semplicità: la manutenzione, la possibilità di pagare le tasse, di avere un’amministrazione vicina ai problemi quotidiani. Non dobbiamo far pensare che non sia cambiato niente. E credo che la cosa più bella sia proprio questo stato d’animo completamente diverso che non dobbiamo tradire»