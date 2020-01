A Palinuro una giornata per la pulizia della spiaggia del porto

Le forti mareggiate dei giorni scorsi oltre ai danni che hanno arrecato in diversi paesi del nostro territorio hanno lasciato sulle spiagge rilevanti quantità di rifiuti plastici inquinanti, tossici e distruttivi per la nostra fauna marittima. Palinuro domani dalle ore 10:00 si mobilita per ripulire la spiaggia del Porto.

Una giornata organizzata dalla Capitaneria di Porto guidata dal tenente di vascello Francesca Federica Del Re che insieme al Comune di Centola, con il primo cittadino Carmelo Stanziola ed agli operatori portuali invitano tutti i cittadini a voler portate il loro contributo.

L’invito è rivolto soprattutto ai bambini che giocando prendono coscienza dei danni che fa un rifiuto plastico al nostro pianeta.