Ottati: sì ai lavori di ristrutturazione al campo da tennis

Il Comune di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, approva il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione campo da tennis dell’impianto sportivo polivalente Marino Biagio”. Nello specifico si tratta di ristrutturare il campo di tennis già esistente, effettuando lavori al campo, alla scala di accesso e all’impianto dell’illuminazione, e inoltre di sistemare l’area adiacente al campo.

Il progetto redatto dall’ingegnere Sergio Landi e dal geometra Vincenzo Monaco prevede un importo complessivo di 293 mila euro di cui circa 205 mila euro per lavori e oneri per la sicurezza e circa 88 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

In particolare, l’opera sarà finanziata per 280 mila euro tramite il fondo “Sport e Periferie” e per i restanti 13 mila euro tramite le risorse dell’Ente, nel bilancio di previsione 2019/2020.

Il Fondo “Sport e Periferia” è stato stanziato dal MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal CONI e mira alla realizzazione e alla rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obbiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.