Droga: arrestata la figlia di Lazzaro Cioffi, indagato per l’omicidio Vassallo

Nel tardo pomeriggio di ieri, in Maddaloni, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni, ha proceduto all’arresto di Ilaria Cioffi classe ‘95, residente in Maddaloni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R. 309/90.





In particolare gli operatori di Volante, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno notato, lungo le vie cittadine, una giovane donna, indossate abiti eleganti e a bordo di un’auto di prestigio, la quale, però, nonostante si presentasse in modo distinto, manteneva un atteggiamento sospetto. Pertanto, dopo un breve appostamento, i Poliziotti hanno provveduto a fermare la giovane.A seguito di accurato controllo all’interno dell’autovettura, hanno rinvenuto n. 69 involucri, contenenti sostanza stupefacente tipo cocaina, destinati allo spaccio, dal peso di circa 25 grammi. Dunque, dopo il compimento degli atti di rito, su disposizione dell’A.G. competente, Cioffi è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.Non è da escludere che la ragazza avesse tutte queste dosi anche per via del fatto che domani è San Silvestro e la droga si vende una bellezza, probabilmente queste 69 dosi erano destinate a ragazzi della Caserta o della Maddaloni bene…Con questo quantitativo avrebbe potuto guadagnare poco più di 2 mila euro.La giovane è la figlia dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi (in cella perché accusato di aver passato informazioni ai narcos e ritenuto in qualche modo legato all’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo).