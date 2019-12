Vallo della Lucania: colpo nella notte, ladri svaligiano pizzeria DaZero

Nella notte tra sabato e domenica una banda di ladri è entrata in azione a Vallo della Lucania. In via Angelo Rubino, in pieno centro cittadino, i malviventi hanno fatto irruzione nel locale della pizzeria DaZero. Una volta dentro, ignoti, hanno portato via denaro contante e un’ingente quantità di merce custodita nei magazzini. Sono già partite le indagini dei carabinieri di Vallo della Lucania che stanno acquisendo le immagini delle diverse telecamere, sia di attività private che comunali, presenti nella zona, per cercare di risalire ai responsabili.

«Essere stati colpiti a casa nostra, nel cuore della nostra attività, é una cosa che ci rattrista molto. È come se ci avessero colpiti nella nostra intimità e nei nostri affetti. Abbiamo prontamente fornito tutte le informazioni in nostro possesso agli inquirenti che siamo certi che si adopereranno per risalire ai colpevoli e saremo al loro fianco per far sì che gli autori vengano assicurati alla giustizia. La ferita morale, seppur profonda, non scalfirà la nostra determinazione che ci spingerà a proseguire con dedizione il lavoro iniziato sei anni fa», queste le dichiarazioni corali dei tre soci.