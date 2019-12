Santa Marina, rischio infiltrazioni mafiose: sciolto contratto per la scuola

SANTA MARINA. Stop all’appalto per il polo scolastico. Il Comune di Santa Marina, infatti, ha deciso di recedere dall’accordo stipulato con una ditta del casertano. Di fatto un atto dovuto. L’Ente ha richiamato le disposizioni di legge secondo cui “qualora vi siano tentativi di infiltrazione mafiosa”, il Comune non può stipulare il contratto e, qualora “il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entro i termini previsti”, o qualora vi siano “elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del contratto”, l’Ente può recedere dall’accordo.

Di qui, “al fine di tutelare gli interessi dell’Ente”, il Comune ha deciso di recedere dall’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico comprensoriale con scuola dell’infanzia, scuola primaria di primo e secondo grado in località Scazzaro”. Si procederà ora all’affidamento del contratto ad una nuova ditta.

L’iter per la realizzazione del Polo Scolastico ha vissuto un iter complesso. Per la sua realizzazione l’amministrazione comunale di Santa Marina ha ottenuto un finanziamento regionale nel dicembre del 2017 per circa 5 milioni di euro (leggi qui).