Neve, disagi sulla Sella del Corticato

Disagi per la neve sulla SP11. I fiocchi sono caduti copiosi sull’importante arteria. La situazione è monitorata dagli uomini della Forestale. I problemi maggiori si segnalano sulla Sella del Corticato verso Sacco. Ad oggi la Provincia non ha ancora sottoscritto una convenzione con il Comune per garantire l’invio di un mezzo spazzaneve.

L’invito delle autorità è a prestare particolare attenzione vista la presenza di neve sulla carreggiata. La situazione potrebbe peggiorare con il calare della notte. Possibili anche gelate.

La Sella del Corticato mette in collegamento Cilento e Alburni con il Vallo di Diano, fino a Teggiano.