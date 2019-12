La compagnia “Ra Chiana” presenta “Natale a Casa Esposito”

Venerdì 3 gennaio la neo compagnia teatrale “Ra Chiana” presenta la commedia “Natale a Casa Esposito”.

La commedia si svolge in due atti, in una tipica casa dell’Italia meridionale, dove, anche la mattina di Natale, non mancano discussioni tra moglie e marito a causa del presepe non ancora finito, il tutto si complica all’arrivo di alcuni stranieri.

La compagnia Ra Chiana è una “costola” dell’associazione “La Piazzetta”, le cui finalità sono il coinvolgimento di numerose persone per svolgere insieme attività partecipative socio culturali, nonché la stimolazione di incontri e la condivisione di idee.

La commedia vede come protagonisti 12 dilettanti cilentani, che si sono divertiti a diventare attori per una sera. La regia è di Giovanni Miglino e Antonino Cantalupo.

L’appuntamento è alle ore 20:30 presso la sala teatrale dell’edificio scolastico di Eredita Cilento, in via Vittorio Emanuele.