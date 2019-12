Castelcivita: due progetti per la viabilità

CASTELCIVITA. Due progetti per il Comune di Castelcivita. L’Ente, guidato dal sindaco Antonio Forziati, punta a fondi per la viabilità che potrebbero arrivare grazie a risorse regionali, in particolare partecipando ai bandi PSR Campania della programmazione 2014-2020.

L’esecutivo, però, non esclude anche altre forme di finanziamento. Per questo ha approvato degli studi di fattibilità per quasi un milione di euro.

Il primo intervento prevede il ripristino, l’adeguamento e la messa in sicurezza della Tempa Del Ponte – Santo Spirito. La spesa per eseguire tali lavori è di circa 550 mila euro. Il secondo, invece, riguarda la Serracchio – Terrabianca – Santo Spirito, con innesto sulle provinciali 488 e 258. Costo delle opere circa 432mila euro. Si tratta di due interventi importanti.

La viabilità locale ha spesso bisogno di interventi di messa in sicurezza e sistemazione. Complici però i continui tagli da parte del Governo per i singoli comuni riuscire ad intervenire con fondi propri è impossibile. Ecco perché gli enti locali sono costretti a far riferimento ai fondi che arrivano da Regione, Governo o Comunità Europea per poter intervenire sulle strade, garantendo ai propri cittadini soprattutto quelle condizioni minime di sicurezza che si rendono necessarie.