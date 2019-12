Capodanno in piazza a Scario

Anche quest’anno il lungomare di Scario, frazione di San Giovanni a Piro, perla costiera del Cilento, festeggerà il Capodanno in maniera spumeggiante!

Le danze (in tutti i sensi) si apriranno alle 23:00, con il concerto della The Bordello Rock ‘n’ Roll Band, per salutare il 2019 scatenandosi a ritmo di rock ‘n’ roll!

Allo scoccare della mezzanotte, si brinderà tutti insieme, sotto un cielo illuminato dai colori variopinti dei fuochi d’artificio.

La serata proseguirà, poi, con un DJ Set fino all’alba, fra panettone e bollicine!

Il Capodanno di Scario è organizzato dal Comune di San Giovanni a Piro per “Itinerario Mediterraneo”, nome con cui l’amministrazione locale ha deciso di denominare la programmazione di eventi utili come attrattori sia per turisti che per le persone del posto.