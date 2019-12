Anche la cilentana Enza Botti a Capodanno Rai

Enza Botti, la miss cilentana, sarà nel cast de “L’Anno che verrà”, il tradizionale programma Rai condotto da Amadeus la notte di Capodanno. La giovane cilentana, originaria di Vallo della Lucania, dopo essersi classificata terza a Miss Italia nel 2015, aver fatto varie comparse in Rai e Mediaset, una parte in una produzione cinematografica, continua ad essere protagonista in Tv. Infatti la miss curvy parteciperà al programma di Rai1 nel cast dei ballerini.

Il programma andrà in diretta sulla rete ammiraglia il 31 dicembre dalle ore 21:00 circa. Il concerto, per il quinto anno consecutivo, si fa in Basilicata. Quest’anno a Potenza in piazza Mario Pagano.

Sul palco ci sono grandi nomi della musica italiana. Questo il cast completo: