Agropoli, accusato di violenza carnale: 33enne resta in carcere

Resterà in carcere perché accusato di violenza carnale il 33enne di Agropoli arrestato dai carabinieri della locale compagnia, agli ordini del capitano Fabiola Garello. Il Tribunale del Riesame ha respinto l’istanza degli avvocati difensori, Pasquale Mucciolo e Antonio Mondelli. Per il giovane si erano aperte le porte della casa circondariale di Vallo della Lucania nelle scorse settimane, in seguito ad una indagine scattata in seguito ad una denuncia.

Stando alle accuse il 33enne avrebbe abusato di una ragazzina, all’epoca dei fatti minore. L’età di quest’ultima rappresenta una delle aggravanti ai danni dell’agropolese la cui posizione sembra complessa.

“Stiamo raccogliendo elementi che possano rappresentare delle prove in favore del nostro assistito”, ha spiegato l’avvocato Mondelli. Gli aspetti da chiarire sono molteplici.