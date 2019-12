Parco divertimenti tra Capaccio e Agropoli: c’è una società interessata

CAPACCIO PAESTUM. Potrebbe non essere un’utopia la realizzazione di un maxi parco divertimenti nella città dei templi. Una società romana, infatti, avrebbe già avviato dei contatti con l’amministrazione comunale e in particolare con il sindaco Franco Alfieri. L’obiettivo è realizzare un grande parco sul territorio come Rainbaw o Gardaland. L’idea è stata rilanciata con forza negli ultimi mesi dal primo cittadino capaccese che l’ha inserita nel suo programma elettorale.

Parco divertimenti, l’idea

In realtà la proposta non rappresenta una novità. Già alla soglia degli anni 2000 l’allora sindaco di Agropoli, Paolo Serra, immaginò un grande parco al confine con Capaccio Paestum. Negli anni successivi Pasquale Marino, primo cittadino della città dei templi, propose all’allora collega Franco Alfieri, amministratore agropolese, di avviare un progetto intercomunale affinché fosse individuato un terreno idoneo a realizzare un progetto congiunto di un parco tematico che potesse essere attrattore per i due territori. Le città siglarono anche un protocollo d’intesa.

Quest’anno l’idea è stata rilanciata e Alfieri ha già avuto qualche contatto affinché il maxi parco giochi possa realizzarsi. La costruzione spetterebbe a dei privati pronti ad investire capitali sul territorio per un parco divertimenti.

Capaccio Paestum città dello svago e del divertimento

Il sindaco di Capaccio Paestum ha anche altre idee per affiancare al turismo culturale e balneare quello legato allo svago e al divertimento. In una serie di incontri con imprenditori e cittadini del territori Alfieri ha anche reso nota la volontà di realizzare due parchi avventura nella pineta e ha aperto le porte ai privati che vorranno dare il loro contributo.