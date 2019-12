La ricetta: Crespelle Cilentane

I profumi delle più antiche tradizioni del nostro territorio in questi giorni si fanno sentire tutti. Oggi vi proponiamo le crespelle, un delizioso ed antichissimo dolcetto a forma di cestino che solitamente le nonne preparano per i nipotini, regalo molto gradito anche dal palato di più piccini per la friabilità della sfoglia e la delicatezza del gusto.

Ecco la ricetta:

Ingredienti

500 gr di farina, 3 uova intere, 50 gr di strutto, 1 bicchiere di vino bianco e 50 gr di zucchero.

Preparazione

In un recipiente amalgamare tutti gli ingredienti e finire di tirare l’impasto su di un piano da lavoro fino ad ottenere una pasta elastica ed omogenea. Un pezzetto per volta tirarla bene con il mattarello fino ad avere una sfiglia di un paio di millimetri. Con la rotella zigrinata tagliare delle strisce di circa 25 cm in lunghezza e 3 cm in larghezza. Ogni striscia bisogna piegarla su se stessa ed arrotolarla pizzicandola ogni 3 o 4 cm. Friggere i cestini in abbondante olio bollente fino ad una perfetta doratura. Quando sono ancora calde decorare con miele, confettini colorati e noci sminuzzate a mano. Si conservano perfettamente anche per qualche giorno.