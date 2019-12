Agropoli, spiaggia libera dai rifiuti: la vittoria di Gerardo Scotti

La spazzatura presente sulle spiagge di Agropoli è stata rimossa. Le operazioni di bonifica si sono concluse nella serata di oggi, ma solo grazie alla tenacia di uno dei volontari che durante la settimana aveva partecipato alla pulizia, ovvero Gerardo Scotti. Per comprendere come sono andate le cose è necessario fare un passo indietro. Durante la settimana le mareggiate avevano fatto sì che tantissimi rifiuti si spiaggiassero sul litorale, da San Marco a Trentova.

Un gruppo di cittadini aveva organizzato una giornata dedicata alla pulizia della costa e dopo alcune ore anche il Comune aveva preannunciato interventi per la rimozione dei rifiuti spiaggiati. Non erano mancate polemiche sul caso considerato che i volontari avevano messo in atto i loro propositi ma il Comune no, o soltanto parzialmente. La spazzatura in località Trentova a 48 ore dalla raccolta, era rimasta ammassata nei pressi della costa con il rischio che con il vento finisse nuovamente in mare.

Dopo la vana attesa degli interventi promessi dall’amministrazione comunale, questo pomeriggio la svolta: Gerardo Scotti ha deciso di presidiare i cumuli di rifiuti: “Resto qui finché non li portate via”, ha tuonato. Un appello fatto e ripetuto via social.

Sul posto ben presto sono arrivate altre persone, il consigliere di minoranza Gisella Botticchio e il sindaco Adamo Coppola. Grazie alle sollecitazioni fatte a quest’ultimo, intorno alle 17.30, è finalmente giunto un mezzo della Sarim che ha portato via i rifiuti. Presidio smontato e spiaggia di nuovo libera da rifiuti. La collaborazione tra cittadini e Comune questa volta ha funzionato, seppur con qualche intoppo.