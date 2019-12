Valle dell’Angelo: fondi per messa in sicurezza della viabilità

Il Comune di Valle dell’Angelo, guidato dal sindaco Salvatore Iannuzzi, ha dato il via libero ad un progetto per i lavori di sistemazione della strada comunale Fornace – Destre – Costa dei Panni. Nello specifico si tratta di interventi straordinari di messa in sicurezza. Opere necessarie per sistemare una viabilità compromessa ma per i quali servono risorse considerato che gli enti locali difficilmente riescono ad intervenire con fondi propri.

Il progetto di Valle dell’Angelo per la viabilità

Il progetto sarà candidato a finanziamento, si intende sfruttare le risorse del Comitato Interministeriale per la Programma Economica (CIPE).

I fondi del Cipe

Quest’ultimo nell’ambito del “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali – Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”, ha stanziato risorse per 80 milioni di euro in favore delle regioni del Mezzogiorno e per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna regione.

Queste potranno essere utilizzate dai comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti per interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale.