Serie B: le probabili formazioni di Spezia-Salernitana

L’ultima gara dell’anno della cadetteria opporrà domani pomeriggio, alle ore 15.00 allo stadio “Alberto Picco”, Spezia e Salernitana, nel match valido per il diciannovesimo turno della Serie B.

I liguri, guidati dal tecnico Vincenzo Italiano, sono tornati a lavorare, dopo il pari nel derby con la Vittoria Entella, ieri pomeriggio, al C.S. Follo,

e oggi hanno sostenuto una rifinitura a porte chiuse.

In casa granata, al termine della sgambata di questa mattina, il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Novella;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow.

Queste, invece, le probabili formazioni della sfida in programma domani:

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Ferreri Ramos, Caprodossi, Benedetti, Mora, Bartolomei, Reinhart, Ricci, Goudjonhensen, Berzgorg. All..Vincenzo Italiano

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Karo, Jarozinsky, Billong, Dziczek, Akpa Akpro, Kyine Lombardi, Cicerelli, Djuric, Jallow. All..Giampiero Ventura