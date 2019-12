Ennesima tragedia sfiorata nel Vallo di Diano. A causa del maltempo poco fa a San Pietro al Tanagro, lungo via Sorgente, un’auto a bordo della quale viaggiavano una donna con suo figlio si è schiantata contro un grosso albero abbattuto dal vento e finito sulla strada.

Per fortuna per loro solo tanta paura ma non hanno riportato ferite. Danni ingenti invece all’auto.