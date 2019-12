Prignano: arrivano fondi per l’asilo

Il Comune di Prignano Cilento ha dato il via libera al progetto di“ristrutturazione asilo nido”. L’Ente ha ottenuto dalla Giunta Regionale risorse per l’importo di circa 288 mila euro. Ed è pronto ad avviare l’iter che porterà alla realizzazione dei lavori. Un intervento importante, atteso e sul quale l’amministrazione comunale puntava.

Il nido d’infanzia è un servizio educativo, aperto ai bambini tra i tre mesi e i tre anni, che concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione. Ha un ruolo rilevante nel Comune ed anche la struttura che lo ospita deve rispettare determinati standard.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Cantalupo ha quindi colto subito le opportunità offerte dalla Regione Campania. Di recente l’Ente ha previsto anche ulteriori progettazioni per ottenere dei finanziamenti. In questo caso le risorse arriverebbero grazie alle risorse messa a disposizione grazie al Decreto Crescita. Si punta ad interventi su campo da calcetto ed ex avviamento (leggi qui).