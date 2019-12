Monte San Giacomo programma interventi sulla viabilità per circa 1,4 milioni

Il Comune di Monte San Giacomo, con a capo il sindaco Raffaele Accetta, approva tre progetti per la viabilità sul territorio comunale, provando ad accedere a risorse statali. Un modo per mettere in sicurezza le strade che come spesso accade, a causa della cronica carenza di fondi dei piccoli comuni, si trovano in condizioni non ottimali.

I progetti di Monte San Giacomo per la viabilità

Nello specifico l’amministrazione comunale ha approvato gli studi di fattibilità tecnica ed economica, relativi ai “lavori di messa in sicurezza strada tratto urbano finale ex SP72/a Silla – M.S.Giacomo e Via P. Nenni” per l’importo di circa 178 mila euro e “lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e ripristino funzionale strada tratto montano loc. Tempe – Cerasuolo – Pegliera” per l’importo di 999 mila euro.

Un terzo progetto, invece, ha una spesa di poco inferiore a 200mila euro e riguarda la sistemazione della strada Comunale Costariello.

I finanziamenti

In particolare i primi due progetti saranno candidati a finanziamento per sfruttare le risorse del Comitato Interministeriale per la Programma Economica (CIPE). Quest’ultimo, nell’ambito del “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali – Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”, ha stanziato risorse per 80 milioni di euro in favore delle regioni del Mezzogiorno e per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna regione.

Queste potranno essere utilizzate dai comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti per interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale.

Il terzo progetto, invece, l’Ente, ha deciso di candidarlo a finanziamento nell’ambito delle risorse del Mit e del Mef assegnate ai piccoli comuni.