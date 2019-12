Le Sardine scendono in piazza a Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Le Sardine tornano in piazza. Dopo il rinvio della manifestazione prevista per lo scorso 19 Dicembre ,è stata decisa una nuova data per manifestare, ovvero il 29 Dicembre alle ore 11.00. La manifestazione si terrà in via Magna Grecia, area archeologica di Paestum.

Le Sardine capaccesi, come del resto quelle che stanno scendendo in piazza in tutta Italia, intendono opporre, ad un becero linguaggio basato sulla paura e la divisione, un atteggiamento rispettoso e privo di insulti. Un modo per dimostrare che c’è la possibilità di fare politica senza offendere. L’obiettivo del Movimento delle Sardine è quello di trasformare la piazza in un luogo creativo, colorato e gioioso. Il tam tam si sta diffondendo già da alcune settimane sui social.

Inoltre durante la manifestazione in programma in via Magna Grecia si terranno iniziative solidali. Si raccoglierà del cibo in scatola da devolvere all’associazione OMNES SIMUL; si occuperà della raccolta la stessa associazione presente alla manifestazione.