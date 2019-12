Eccellenza: Polisportiva S.Maria in campo per il primato

Torna in campo, tra Natale e Capodanno, il torneo regionale d’Eccellenza, che lo scorso sabato ha visto disputare solo tre gare. Nulla da fare, invece, per i match in programma nella passata domenica, visto il rinvio dell’intero pacchetto causa il forte maltempo che si è riversato sulla Regione. Le sfide sono valevoli per l’ultimo turno del girone d’andata.

I match del week-end

Impegno complicato per il Castel San Giorgio di scena a Cervinara e per il Faiano, tra le mura amiche, con il Vis Ariano. Battipagliese e Alfaterna cercano riscatto con Vico Equense e Grotta. E’ scontro diretto, nel big match di giornata, tra Polisportiva Santa Maria e Costa d’Amalfi, i cilentani in caso di vittoria potrebbero diventare primi in solitaria. Chiude il quadro Palmese-Lioni, unico match senza formazioni salernitane in campo, con i rossoneri padroni di casa appaiati in vetta alla Polisportiva.

sabato Alfaterna vs Grotta

sabato Palmese vs Lioni

domenica Battipagliese vs Vico Equense

domenica Audax Cervinara vs Castel San Giorgio

domenica Polisportiva Santa Maria vs Costa d’Amalfi

domenica Faiano vs Vis Ariano Accadia



Le tre gare giocate La Scafatese, avanti con Siciliano al 56′, viene ripresa nel recupero dal Sant’Agnello, Procida al 92′, nell’uno ad uno finale. Stesso parziale per il Buccino che rimonta la Virtus Avellino, irpini avanti con Merola al 29′, mentre Serritella segna ad inizio ripresa. I rossoneri esonerano mr. De Pascale affidando la panchina all’esperto Mario Pietropinto. Vittoria dell’Angri, infine, che supera in trasferta l’Eclanese: D’Andrea in rete per i locali, poi Sorriso e Cibele per i grigiorossi

1-1 Buccino Volcei vs Virtus Avellino

1-2 Eclanese vs Angri

1-1 Sant’Agnello vs Scafarese

La Classifica

Palmese, Pol. Santa Maria 33, Vis Ariano, Costa D’Amalfi 28, Cervinara, Scafatese 27, Castel San Giorgio 26, Grotta, Buccino Volcei 25,

Lioni 22, V. Avellino 21, Battipagliese 19, Vico Equense, Angri 16,

Faiano 13, Sant’Agnello 12, Eclanese 10, Alfaterna 9.