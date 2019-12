Blushing labbra, cos’è e quali sono le sue caratteristiche

Il blushing labbra è una procedura molto richiesta, in grado di dare alle proprie labbra – una delle zone maggiormente importanti per il proprio viso – un valore aggiunto davvero notevole in termini di sicurezza, seduzione e sinuosità.

Ma quali sono le caratteristiche del blushing? E che cosa dovresti sapere prima di avvicinarti con fiducia a questo mondo?

Come funziona il blushing

Il blushing delle labbra è oramai una procedura routinaria in tutta Italia dove, come ci ricordano gli esperti di truccopermanente.it, sono sempre di più le donne che hanno approfittato degli interventi sicuri e poco invasivi del blushing per poter dare nuova vita alle proprie labbra.

Si noti però che, nonostante di blushing si parli con insistenza da diverso tempo, in realtà la tecnica è stata perfezionata solo di recente per poterla traghettare alla sua forma attuale, nota come lip blushing o lip tinting. Si tratta di una sorta di “tatuaggio”, effettuato mediante – appunto – il blushing di colore puro su tutto il labbro.

Il colore è scelto per potersi sposare in maniera ideale con la tonalità naturale delle labbra delle donne che scelgono di ricorrere a questo genere di intervento, al fine di aggiungere uno strato leggermente più profondo di pigmento. Il risultato finale dovrebbe apparire come un labbro dal colorito più vivo e più sano, con un rossore “più intenso” rispetto ad altri interventi.

Considerato che la pelle delle labbra non trattiene il pigmento come invece fa il resto della pelle, alcune clienti per poter arrivare al risultato desiderano richiedono due o tre ritocchi.

Per chi è adatto il blushing delle labbra?

Il blushing delle labbra è un intervento che risulta essere più adatto a quelle persone che non sono particolarmente soddisfatte del loro colore. Si tratta anche di un intervento adatto a quelle persone che… hanno una minima sopportazione di qualche presumibile fastidio!

Senza voler spaventare nessuna, dobbiamo infatti rammentare che le labbra sono molto più sensibili delle altre parti del viso, e quindi le persone che sposano questo approccio potrebbero essere esposte a un po’ di gonfiore e di fastidio. Nell’arco di qualche giorno, però la situazione tornerà alla normalità.

Quanto dura l’effetto del blushing delle labbra?

Una volta che hai effettuato la seduta dall’esperto in blushing, e una volta che hai attraverso anche i possibili appuntamenti di ritocco che potrebbero essere previsti necessari per ottenere il look desiderato, il colore durerà circa un anno.

Quali sono i rischi potenziali del blushing labbra?

Il blushing labbra è oggi giorno una procedura routinaria che, come sopra abbiamo anticipato, viene effettuata senza alcun sostanziale rischio per le persone che si sottopongono a questo genere di operazione. Tuttavia è possibile che possano esserci degli effetti avversi, come ad esempio qualche reazione di sensibilità e o di allergia al pigmento rosso nel tatuaggio.

Ad ogni modo, i rischi possono essere fortemente contenuti se si ricorre a tale procedura nel salone di bellezza o del centro dermatologico di un esperto che possa assicurare la corretta applicazione delle linee guida e l’uso degli opportuni strumenti.