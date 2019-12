Pisciotta punta a interventi di adeguamento percorsi pedonali

PISCIOTTA. I fondi del Psr della Regione Campania 2014-2020, possono rappresentare l’occasione per il Comune cilentano per eseguire una serie di interventi di ripavimentazione e adeguamento degli impianti dei percorsi pedonali del Capoluogo e della frazione Marina. In particolare si interverrà su via Cilento, via Cilento inferiore, via Castello, vicolo Castello, via Palinuro, vicolo Scirocco.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Liguori ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per candidare l’opera a finanziamento.

Il costo complessivo è di 615 mila euro, anche se le opere sono scomponibili in più lotti.

In questo modo l’Ente punta a garantire interventi di sistemazione di alcune arterie senza costi sulle casse comunali. Con soldi propri è spesso impossibile immaginare grossi interventi pubblici, ecco perché i comuni, soprattutti i piccoli centri, sono costretti a fare affidamento alle risorse di altri Enti.

Le risorse del Psr 2014-2020 possono rappresentare un’occasione importante per procedere ad eseguire opere rilevanti.