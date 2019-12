Cala Gonone: alla scoperta del mare sardo in gommone

La Sardegna è un luogo meraviglioso tutto da scoprire, le coste narrano una bellezza poetica attraverso la propria geologia e si affacciano su un mare limpido e azzurro. Qui non riuscirai a specchiarti nelle acque, perché il mare è talmente puro che potrai facilmente vedere i fondali marini, ammirare i pesci che li popolano e scattare foto uniche.

Cala Gonone: fra mare azzurro, parchi verdi e tanto relax

Cala Gonone è sicuramente il luogo più adatto per una vacanza, per rilassarsi e per intraprendere escursioni marittime. Se ami la natura puoi concederti una giornata al Parco del Golfo di Orosei e del Gennargentu, se invece vuoi visitare una città storica sarda, Nuoro è il comune di questa frazione, situato a pochissimi chilometri (solo 8) e si raggiunge in breve tempo. La zona è ricca di alberghi e pensioni senza essere invasa dalle strutture ricettive, infatti la la qualità della vivibilità è eccelsa. Qui potrai visitare l’acquario più grande della Sardegna e il Parco Museo S’Abba Frisca. Se questa piccola panoramica sul luogo risulta davvero invitante, scoprire le acque e fare un tour noleggiando un gommone è sicuramente intrigante.

Quali sono i vantaggi di noleggiare un gommone per un tour in mare?

Uno dei modi più semplici di fare un tour nel mare sardo senza particolari problemi o intoppi burocratici è quello di noleggiare un gommone. Il primo vantaggio è che non è necessaria la patente nautica, quindi avrai a disposizione un ottimo mezzo di trasporto marittimo senza dover avviare particolari procedimenti. Per vivere in maniera libera il mare è un’attività molto in voga fra i turisti, grazie alla qualità del mare davvero eccelsa e alle bellezze naturali che offrono panorami mozzafiato davvero affascinanti.

Un altro vantaggio di vivere il mare in totale libertà noleggiando un gommone è che puoi fare un tour in quasi tutti i mesi dell’anno. Anche nei mesi invernali le temperature sono molto miti e si aggirano fra le massime che vanno dai 13 ai 14 gradi e le minime incluse fra i 7 e i 9 gradi: e stiamo parlando dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Ecco perché con questo tipo di temperature mai rigide potrai concederti un giro in gommone molto spesso quando ti trovi in questa zona, sei in vacanza o vuoi trascorrere un week end in mare.

Il noleggio gommoni Cala Gonone non è un’operazione complicata, è possibile farlo senza problemi anche su internet, cercando un fornitore che mette a disposizione diversi modelli per divertirti a fare un tour in mare. Ce ne sono a disposizione parecchie di aziende e brand che offrono una vasta gamma di opzioni, come ad esempio Nautal.

Vivere la Sardegna dal punto di vista del mare è un’esperienza che affascina non solo i turisti ma anche i residenti dell’isola, è un ottimo modo per instaurare il contatto con la natura ed esplorare una delle zone balneari più belle e affascinanti al mondo.